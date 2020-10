Geschichte : Schäuble: Haben Fähigkeiten der Ostdeutschen unterschätzt

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat auf Versäumnisse bei der Gestaltung der deutschen Wiedervereinigung vor 30 Jahren hingewiesen. «Wir haben die Fähigkeiten vieler Menschen unterschätzt, das hat sich sicherlich auf das Selbstwertgefühl der Ostdeutschen ausgewirkt», sagte Schäuble den Zeitungen der Funke-Mediengruppe anlässlich des Tags der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Er rief dazu auf, mehr Interesse zu zeigen an den Lebensleistungen der Menschen in Ostdeutschland und an der Geschichte der DDR.

von dpa

02. Oktober 2020, 14:22 Uhr