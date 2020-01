Leute : Schäuble bedauert Günther Krauses Teilnahme am Dschungelcamp

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble bedauert die Teilnahme von Günther Krause am RTL-Dschungelcamp. In der ARD-Talksendung «Maischberger. Die Woche» beendete er den vorgegebenen Satz: «Dass Günther Krause, mit dem ich vor 30 Jahren den Einigungsvertrag ausgehandelt habe, am Dschungelcamp teilgenommen hat...» mit «...hat mir wehgetan».

von dpa

16. Januar 2020, 08:33 Uhr

Krause, inwischen 66, war mit Schäuble Verhandlungsführer beim deutsch-deutschen Einigungsvertrag 1990 und danach Bundesverkehrsminister. Er war der erste Politiker, der an der Sendung «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» (IBES) teilnahm. Krause musste jedoch bereits am zweiten Tag das Camp wegen gesundheitlicher Probleme wieder verlassen. Er war der erste Prominente, der von Anfang für alle Prüfungen des Formates gesperrt war.