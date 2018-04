Agrar : Schäfer demonstrieren am Schloss für EU-Förderung für Schafe

Weil seit 2005 in Deutschlands Agrarsubvention keine Tierprämien mehr gezahlt werden, kommen Schäfer immer mehr in Not. Sie fordern deshalb Hilfe von der Politik und dringen auf eine Agrar-Förderung wie in den meisten anderen EU-Ländern.

von dpa

12. April 2018, 14:03 Uhr

Mit einer symbolträchtigen Aktion vor dem Landtag in Schwerin haben Schäfer aus Mecklenburg-Vorpommern mehr staatliche Unterstützung für ihren Berufsstand verlangt. Sie übergaben dem Petitionsausschuss des Parlaments am Donnerstag ein von bundesweit 120 000 Menschen unterzeichnetes Forderungspapier, das auf die Wiedereinführung einer Weidetierprämie zielt.

Seit der Agrarreform 2005 würden EU-Fördergelder in Deutschland nur noch flächenbezogen ausgereicht. Das benachteilige insbesondere Schäfer, die häufig über kein eigenes Land verfügten, sagte der Schäfer Detlef Mohr aus Klein Salitz (Nordwestmecklenburg), der mit seinen Kollegen vor dem Schloss demonstrierte und dafür auch einige Schafböcke mitgebracht hatte. Ähnliche Aktionen sollte es am Donnerstag auch vor anderen Landtagen in Deutschland geben.

Agrarstaatssekretär Jürgen Buchwald, der sich dem Dialog mit den Schäfern stellte, machte deutlich, dass eine Änderung der Agrarförderung nur im Verein aller Bundesländer und dann auch nur von der neuen Förderperiode ab 2021 möglich sei. Agrarminister Till Backhaus (SPD) habe dazu bereits Vorschläge gemacht. Das Land nutze seine Möglichkeiten zur Unterstützung der Schäfer bereits. So würden die Deiche an Elbe und Ostsee für die Beweidung mit Schafen vergeben. Dafür und auch für die Pflege von Naturschutzflächen seien Schafe von großer Wichtigkeit, betonte Buchwald.

Nach Berechnung des Schafzuchtverbandes würde schon die Umwidmung von 2 Euro aus der Flächenprämie von derzeit 286 Euro je Hektar zugunsten der Schäfer eine auskömmliche Finanzierung sicherstellen. Doch dagegen gebe es Widerstand von Seiten der großen Agrarbetriebe, hieß es. In 22 europäischen Mitgliedstaaten werden dem Verband zufolge jährlich rund 500 Millionen Euro an Weidetierprämien für Schafe und Ziegen gezahlt.

In der Landtagsdebatte im März hatten Sprecher mehrerer Fraktionen den Schäfern Unterstützung für ihr Anliegen zugesichert. «Den warmen Worten müssen Taten folgen», betonte Mohr. So könne das Land über den Bundesrat auf eine Änderung der Agrarförderung hinwirken.

Laut Verband gab es im Jahr 2016 bundesweit noch 989 Schäfereien im Haupterwerb. Dies seien 13 Prozent weniger als 2010. Wegen der hohen Kosten einer naturnahen Tierhaltung sei die Schäferei nicht wirtschaftlich und am preisgetriebenen Markt kaum konkurrenzfähig. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach Angaben des Landesverbands noch rund 71 000 Schafe. Gut die Hälfte davon werde in den etwa 50 verbliebenen Schäfereien mit mehr als 300 Tieren gehalten.