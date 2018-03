Notfälle : Schädel aus Camminer See gehört zu Vermisstem

von dpa

19. März 2018, 14:46 Uhr

Die Identität des Toten, dessen skelettierter Kopf im Camminer See bei Neubrandenburg aufgetaucht war, ist geklärt. Es handele sich um den Kopf eines länger vermissten Mannes aus dem Camminer Nachbarort Warbende, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg. Der 37-Jährige wurde seit Sommer 2016 vermisst. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht. Nach dem Fund zum Jahreswechsel hatte die Polizei mehrere Suchaktionen nach anderen Skelettteilen gestartet, aber ohne Erfolg.