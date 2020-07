Radsport : Schachmann: Corona-Maßnahmenpaket «große Herausforderung»

Der deutsche Meister Maximilian Schachmann hat das Corona-Maßnahmenpaket im Radsport als «große Herausforderung» bezeichnet. «Ich war beispielsweise in Livigno im Trainingslager und musste am Sonntag einen Corona-Test durchführen. Die Situation in Italien ist bekannt, da wartet niemand auf Maximilian Schachmann. Die Kapazitäten sind dort begrenzt. Es ist einfach schwierig, das umzusetzen», sagte der 26-Jährige vor dem Neustart der WorldTour im Interview der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

von dpa

30. Juli 2020, 14:30 Uhr