Naturschutz : Schaalsee als «Lebendiger See 2019» ausgezeichnet

Der Schaalsee, durch den die Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein verläuft, ist als Lebendiger See 2019 ausgezeichnet worden. Der mit 72 Metern ungewöhnlich tiefe See sei eine Schatzkammer der Artenvielfalt, sagte die Chefin der Umweltschutzorganisation BUND MV, Corinna Cwielag, am Freitag. Verliehen worden sei die Auszeichnung bereits am Dienstag vom Global Nature Fund und dem Netzwerk Lebendige Seen Deutschland.

von dpa

22. März 2019, 16:33 Uhr

Der Schaalsee biete 30 Fischarten und seltenen Wasserpflanzen Lebensraum, und an seinen Ufern fänden stark gefährdete Vögel wie die Rohrdommel Brutplätze. Der See liegt auf der ehemaligen innerdeutschen Grenze und konnte sich deshalb jahrzehntelang relativ ungestört entwickeln. Nach der Wende wurde der ehemalige Grenzstreifen als Grünes Band zu einer rund 1400 Kilometer langen Aneinanderreihung geschützter Lebensräume, sagte Cwielag.