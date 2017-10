Wetter : Scandlines nimmt Fahrten zwischen Rostock und Gedser auf

Die Fährreederei Scandlines hat nach einer Unterbrechung wegen Sturms am Samstagnachmittag den regulären Fährverkehr wieder aufgenommen. Ab 15 Uhr fuhren die Fähren wieder nach Fahrplan, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. Sie rechne auch damit, dass die Fähren nachts fahren könnten. Nur wenn es so stürmisch werde, dass die Gefahr bestehe, dass die Fähren in den Häfen nicht sicher anlegen könnten, werde der Verkehr erneut eingestellt.