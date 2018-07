Schifffahrt : Scandlines-Fähre «Berlin» soll Dienst wieder aufnehmen

von dpa

19. Juli 2018, 11:01 Uhr

Die Scandlines-Fähre «Berlin» soll nach ihrer außerplanmäßigen Reparatur den Dienst am Freitagmorgen wieder aufnehmen. Die Arbeiten seien planmäßig verlaufen und das Schiff sollte die dänische Werft am Donnerstag verlassen, sagte Scandlines-Sprecherin Anette Ustrup Svendsen. Der Grund für den außerplanmäßigen Werftenstopp seien Vibrationen an den Strahlrudern gewesen, deren Ursache nicht erkennbar gewesen sei. Ein technischer Bericht soll am Freitag veröffentlicht werden, sagte Svendsen. Seit Montagabend waren die Abfahrten der Fähre zwischen Rostock und Gedser entfallen. Das Schwesterschiff «Copenhagen» war nicht betroffen.