Umwelt : Saubere Luft in Mecklenburg-Vorpommern

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Mecklenburg-Vorpommerns Luft ist im Großen und Ganzen sauber. «Wie bereits Jahr 2015 gab es auch im vergangenen Jahr an keiner Messstation des Landes Grenzwertüberschreitungen», sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Schwerin zur Veröffentlichung des Luftgüteberichts für 2016. An der Messstation mit der schmutzigsten Luft im ganzen Land, der Straße Am Strande in Rostock, habe sich die Lage nach Einführung von Tempo 50 statt zuvor Tempo 60 verbessert. Die Konzentration von Stickstoffdioxid habe im Jahresmittel zum zweiten Mal in Folge unter dem Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft gelegen.

Jahresbericht zur Luftgüte 2016

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 12:41 Uhr