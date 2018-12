Geschichte : Sanierungsarbeiten im ehemaligen Stasi-Knast begonnen

In der Dokumentations- und Gedenkstätte in der Untersuchungshaftanstalt der Stasi in Rostock laufen derzeit die Vorbereitungen für die umfassende Grundsanierung. Der sechs Teile umfassende Gebäudekomplex war zwischen 1958 bis 1960 gebaut worden. Dort befand sich bis 1989 die Bezirksverwaltung Rostock des Ministeriums für Staatssicherheit, der Gebäudeabschnitt der heutigen Dokumentations- und Gedenkstätte diente als Untersuchungshaftanstalt. Der Zustand des denkmalgeschützten Komplexes erfordere eine Grundsanierung, teilte der zuständige Betrieb für Bau und Liegenschaften MV mit.

von dpa

06. Dezember 2018, 15:28 Uhr

Die Sanierungsarbeiten in der ehemaligen Rostocker Untersuchungshaftanstalt der DDR-Staatssicherheit haben begonnen. Der Zustand des denkmalgeschützten Komplexes erfordere eine Grundsanierung, sagte der Sprecher des Betriebs für Bau und Liegenschaften (BBL-MV), Christian Hoffmann, am Donnerstag. Im Sommer 2020 sollen die Arbeiten beendet sein. Das 3,6 Millionen Euro teure Projekt wird laut Hoffmann je hälftig von Land und Bund finanziert. Der sechs Teile umfassende Gebäudekomplex war zwischen 1958 bis 1960 gebaut worden. Dort befand sich bis 1989 die Bezirksverwaltung Rostock des Ministeriums für Staatssicherheit, der Gebäudeabschnitt der heutigen Dokumentations- und Gedenkstätte diente als Untersuchungsgefängnis.