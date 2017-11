Denkmäler : Sanierung von historischer Friese-Orgel in Malchow begonnen

von dpa

erstellt am 13.Nov.2017 | 17:43 Uhr

In der Inselstadt Malchow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Sanierung der historischen Orgel in der Stadtkirche begonnen. Die Erneuerung des fast 150 Jahre alten Instruments kostet rund 146 000 Euro und soll bis Mitte 2018 abgeschlossen sein, wie die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde mitteilte. Die Orgel mit ihren rund 800 Pfeifen war 1873 vom bedeutendsten Orgelbauer im damaligen Mecklenburg, Friedrich Friese III (1827-1896), gebaut worden. Damals hatte sich auch der Großherzog Mecklenburgs am Bau in Malchow finanziell beteiligt. Für die jetzige Sanierung hat die Kirchengemeinde rund 24 000 Euro an Spenden gesammelt, rund 122 000 Euro kommen aus mehreren Fördertöpfen der Kirche und der Denkmalpflege des Landes.

Förderverein