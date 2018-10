Kommunen : Sanierung des Stralsunder Johanniskloster schreitet voran

Denkmalpfleger und Restauratoren haben am Dienstag die Sanierungsarbeiten des Stralsunder Johannisklosters vorgestellt. Seit 2015 sei an der Trocknung und Klimastabilisierung der Wände und Böden gearbeitet worden, hieß es. Das Kloster und das darin untergebrachte Stadtarchiv mussten 2012 wegen eines Schimmelskandals geräumt werden, bei dem auch historische Bücher in Mitleidenschaft gezogen wurden. Langfristig solle das Stadtarchiv aber wieder dort einziehen.

von dpa

30. Oktober 2018, 16:55 Uhr

In Kürze soll das Gebäude einer früheren Taubstummenanstalt abgerissen werden, die vor rund 200 Jahren auf dem fast 800 Jahre alten Klostergelände entstand. Eine denkmalgerechte Sanierung sei wegen des desolaten Zustandes nicht mehr möglich, hieß es. Nach dem Abriss soll dort ein Erweiterungsbau entstehen und die früheren Ost- und Nordflügel des Klosters wieder aufgebaut werden. Sie waren vermutlich im großen Stadtbrand von 1624 zerstört worden.

Zuletzt waren mittelalterliche Wandmalereien im Handschriftenraum gesichert worden, die von der Feuchtigkeit in den Wänden stark beschädigt wurden. Sie konnten gereinigt und in Teilen restauriert werden, hieß es. Auch die Bausubstanz der Chorruine soll gesichert und ausgebessert werden, um die Ruine als Veranstaltungsstätte erhalten zu können.