Theater : Saisonstart im Rostocker Volkstheater

Mit einem Tag der offenen Tür startet das Rostocker Volkstheater am Sonntag in die Spielzeit 2017/18. Der Tag steht unter dem Zeichen der Theaterkultur und der Bundestagswahl. So wird im Foyer ein Kinderwahlbüro mit Puppentheater eingerichtet. «Demokratie üben» heißt das Motto, unter dem die 6- bis 14-jährigen diskutieren und ihre Stimme abgeben können - vom uneingeschränkten Recht auf Götterspeise bis hin zur autofreien Innenstadt.