Agrar : Saisoneröffnung der Beet- und Balkonpflanzen im Norden

von dpa

24. April 2018, 09:01 Uhr

Der Berufsverband des Erwerbsgartenbaus in Norddeutschland eröffnet am Freitag die diesjährige Saison der Beet- und Balkonpflanzen. Außerdem werde die Pflanze des Jahres im Norden präsentiert, teilte der Gartenbauverband Nord mit. An dem Event zur Saisoneröffnung beteiligen sich demnach Gärtnereien in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, die mit der Live-Bepflanzung von Blumenkästen die Saison einläuten. Die Pflanze des Jahres 2018 ist ein Pflanzentrio: Eine fliederfarbene Calibrachoa, weißes Eisenkraut und eine außergewöhnliche Petunie mit auberginefarbener Blüte und sternförmigem, hell rosafarbenen Rand.