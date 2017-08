Buntes : Saison der «TV-Greifvögel»: Nur drei Jungvögel überleben

In den bekanntesten Beobachtungsnestern für Greifvögel an der Mecklenburgischen Seenplatte geht eine dramatische Jungvogelsaison zu Ende. Etwa wegen Unwetter und Revierkämpfen starben mehrere Küken. In den Horsten Federow und Sparow bei Waren sowie am Brückentinsee in Dabelow kamen nur ein junger Fischadler und zwei junge Wanderfalken durch, wie die Betreiber der Nestkameras am Donnerstag sagten. So konnte das «TV-Fischadlerpaar» im Müritz-Nationalpark in Federow aus drei Eiern nur ein Junges großziehen. «Es ist das jüngste Küken und inzwischen zum ersten Mal geflogen», sagte ein Sprecher.