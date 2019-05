Agrar : Säumige Bauern werden mit Geldkürzungen bestraft

Säumige Bauern verlieren Teile ihrer EU-Förderung. Im vergangenen Jahr haben in Mecklenburg-Vorpommern 61 Landwirte ihre Anträge verspätet abgegeben und bekamen daraufhin die Beihilfen gekürzt, wie Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Schwerin mitteilte. In diesem Jahr fehlten zwei Tage vor Antragsschluss am Mittwoch noch von rund 1500 Bauern die Anträge. «Letzter Termin ist der 15. Mai 2019», sagte Backhaus.

von dpa

13. Mai 2019, 15:05 Uhr

Danach könnten Zahlungen nur noch bis zum 9. Juni mit Kürzung der Beihilfen beantragt werden. «Anträge, die noch später eingehen, gelten als verfristet und können nicht mehr berücksichtigt werden.» Im vergangenen Jahr habe ein Landwirt in Mecklenburg-Vorpommern so seine Förderung für ein ganzes Jahr verloren. Im vorigen Jahr erhielten den Angaben zufolge 4750 Landwirtschaftsunternehmen zusammen 353 Millionen Euro Direktzahlungen aus Brüssel sowie 45 Millionen Euro aus dem Landwirtschaftsfonds Eler.