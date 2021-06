Notfälle : Säugling von Helfern aus überhitztem Auto geholt

Aufmerksame Passanten haben in Schwerin einen Säugling aus einem völlig überhitzten Auto gerettet.

Schwerin | Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, stand der Wagen abgeschlossen in der Sonne auf einem Parkdeck, das zu einem Einkaufscenter gehört. Nur ein Fenster war einen Spalt breit geöffnet. Ein alarmierter Helfer habe die Tür öffnen können. Der geschwächte sechs Wochen alte Junge sei von einem Notarzt untersucht und in eine Klinik gebracht worden, w...

