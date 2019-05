Literatur : Sächsische Akademie der Künste würdigt Volker Braun zum 80.

von dpa

06. Mai 2019, 16:44 Uhr

Die Sächsische Akademie der Künste hat den in Berlin lebenden Schriftsteller Volker Braun zu seinem 80. Geburtstag als Zeitzeugen und Chronisten gewürdigt. Der gebürtige Dresdner habe Zeit seines Lebens in die Wirklichkeit eingegriffen, sagte Präsident Holk Freytag am Montag in Dresden. «Wir freuen uns, seine Stimme in unseren Reihen zu wissen.» Braun, der zu den wichtigsten deutsch-deutschen Schriftstellern der Nachkriegszeit gehört, ist seit 1996 Mitglied der Klasse Literatur und Sprachpflege der Akademie. Er wurde am 7. Mai 1939 in der heutigen sächsischen Landeshauptstadt geboren.