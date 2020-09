Wahlen : Sack als Kandidat für Greifswald-Wahlkreis vorgeschlagen

Der neue CDU-Landesvorsitzende Michael Sack ist als Direktkandidat für den Greifswalder Wahlkreis für die Landtagswahl im kommenden Jahr vorgeschlagen worden. «Mit Michael Sack haben wir in Greifswald einen herausragenden Kandidaten, der ab 2021 Greifswalds Interessen an der Spitze der Landesregierung in Schwerin vertreten wird», sagte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Gerd-Martin Rappen am Freitag in einer Mitteilung. Sack sei einstimmig vom Vorstand vorgeschlagen worden.

von dpa

04. September 2020, 20:16 Uhr