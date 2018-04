Brände : Sachschaden bei Brand in Neuenkirchen bei Greifswald

von dpa

29. April 2018, 14:09 Uhr

Rund 80 000 Euro Sachschaden hat ein Brand auf einer Baustelle in Neuenkirchen bei Greifswald angerichtet. Dort waren am Sonntagvormittag aus unbekanntem Grund rund 30 Rollen Dachpappe in Brand geraten, die unter einer größeren Klimaanlage lagerten, wie die Polizei mitteilte. Die Hitze der Flammen beschädigte einen Kleintransporter. 36 Feuerwehrleute waren im Einsatz.