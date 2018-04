International : Russlands Botschafter: Verstehen deutsche Haltung zu Syrien

Der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, hat Verständnis für die Haltung Deutschlands zu den Luftschlägen der USA, Großbritanniens und Frankreichs auf Ziele in Syrien geäußert. Russland verstehe, dass Deutschland Solidarität zeige, sagte Netschajew am Freitag in Schwerin am Rande seines Antrittsbesuchs in Mecklenburg-Vorpommern. «Wir nehmen das zur Kenntnis.» Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Luftschläge als angemessen bezeichnet.

von dpa

20. April 2018, 15:06 Uhr

Wichtig sei, dass die Spitzenpolitiker beider Länder in engem Kontakt stehen, sagte Netschajew. Nach einem Telefonat zwischen Merkel und Wladimir Putin kürzlich sollten nach seinen Worten am Freitagnachmittag die Außenminister beider Länder miteinander telefonieren. «Wir stehen in ständigem Kontakt», sagte Netschajew. Die russisch-deutschen Beziehungen hätten einen selbstständigen strategischen, politischen Wert, betonte er. «Sie sind für Europa und für das Klima in Europa absolut einmalig und wichtig.»