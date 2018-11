International : Russland-Geschäft bleibt Sorgenkind

von dpa

30. November 2018, 15:14 Uhr

Die jüngsten Forderungen nach weiteren Sanktionen gegen Russland wegen der Zuspitzung im Ukraine-Konflikt bereiten der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern zusätzliche Sorgen. Dies betreffe neben den ohnehin schwierigen Handelsbeziehungen vor allem langfristige Investitionsvorhaben, sagte der Russlandexperte Falk Tischendorf am Freitag in Schwerin am Rande einer Informationsveranstaltung der Industrie- und Handelskammern. Daran nahmen Vertreter von etwa 35 Exportfirmen des Landes teil. Der aus Schwerin stammende Jurist ist seit gut zwei Jahren offiziell Repräsentant Mecklenburg-Vorpommerns in Russland. Mit dem Russlandtag und regelmäßigen politischen Gesprächen versucht die Landesregierung in Schwerin den Kontakt zu Russland zu halten.