Finanzen : Rund eine Milliarde Euro aus MV-Schutzfonds abgeflossen

Aus dem in der Corona-Krise eingerichteten MV-Schutzfonds sind nach einem Jahr rund eine Milliarde Euro abgeflossen.

Schwerin | Mit Stand Ende März waren es 966 Millionen Euro, wie das Finanzministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte. Für diesen Fonds sind den Angaben zufolge insgesamt 2,85 Milliarden Euro bis 2024 eingeplant. Das Land muss den Kredit von 2025 an mit jährlich 142,5 Millionen Euro tilgen. Heiko Miraß (SPD), Staatssekretär im Finanzministerium, zeigte sich zu...

