Extremismus : Rund 850 Rostocker demonstrieren gegen Identitäre Bewegung

Rund 850 Menschen haben am Samstag in Rostock nach Polizeiangaben gegen die rechte Identitäre Bewegung demonstriert. Dabei geht es insbesondere um deren mutmaßliche Zentrale in der Nähe des Hauptbahnhofs.

von dpa

07. April 2018, 16:50 Uhr

In einem offenen Brief an die Vermieterin des Objekts hatten mehr als 30 Organisationen, Parteien und Vereine gefordert, dass der Mietvertrag gekündigt wird. «Wir möchten in unserer Stadt keine Gruppe haben, die von Ihnen zur Verfügung gestellte Räumlichkeiten für ihre rassistischen und menschenverachtenden Aktionen nutzen kann.» Bislang sei noch keine Antwort gekommen, hieß es von den Organisatoren.

Früheren Angaben zufolge hat der Verfassungsschutz die Identitäre Bewegung seit 2016 im Visier. Die Gruppierung ist seit 2012 in Deutschland aktiv. Sie wendet sich gegen «Multikulti-Wahn», «unkontrollierte Massenzuwanderung» und den «Verlust der eigenen Identität».