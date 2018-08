Parteien : Rund 550 Menschen demonstrieren für Vielfalt in Warnemünde

Rund 550 Menschen haben nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag in Warnemünde für Vielfalt und Solidarität demonstriert. Hintergrund ist eine von der AfD angemeldete Kundgebung gegen eine angebliche Islamisierung. Zu der Gegendemonstration hatte der Verein Rostock hilft aufgerufen. Am Mittag hatte der Verein bereits mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren aus Rostock und Warnemünde ein internationales Fest organisiert.

von dpa

05. August 2018, 16:01 Uhr

Der Demonstrationszug, der zur Promenade des Seebads führte, sei anschließend ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Da auch die AfD-Kundgebung später auf der Promenade erfolgen sollte, habe die Polizei den Bereich mit Absperrgittern «auch optisch» getrennt.