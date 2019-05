Landtag : Rund 500 Menschen verabschieden Landtagspräsidentin

Bei einem bewegenden Trauerstaatsakt haben rund 500 Menschen in Neubrandenburg Abschied von Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider genommen. Die vor zwei Wochen gestorbene Politikerin sei «eine großartige Frau und eine mutige Kämpferin für Demokratie und Vielfalt» gewesen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag in der Konzertkirche. Ihr und Landtagsvizepräsidentin Beate Schlupp (CDU) versagten bei ihren Reden zeitweise die Stimmen. Beim Abschiednehmen an der Urne der Verstorbenen in der Konzertkirche bildete sich eine lange Schlange.

von dpa

13. Mai 2019, 14:01 Uhr

Bretschneider saß für die SPD seit 1994 im Landtag, war seit 2002 Präsidentin des Landtages und starb am 28. April in Neubrandenburg an einem Krebsleiden. Sie wurde 58 Jahre alt und hinterlässt neben ihrem Ehemann drei Töchter und drei Enkelkinder.