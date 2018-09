Bildung : Rund 400 Förderschüler streben Berufsreife an

Rund 400 Schüler an Lern-Förderschulen streben derzeit mit einem freiwilligen zehnten Schuljahr die Berufsreife an. Das Land habe in diesem Schuljahr 36 Klassen an 29 Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen eingerichtet, teilte das Bildungsministerium in Schwerin am Mittwoch mit. Das Angebot eines freiwilligen zehnten Schuljahres gebe es bereits zum fünften Mal. Mehr als 90 Prozent der Schüler, die es in den vergangenen Jahren nutzten, konnten demnach die Berufsreife erlangen. In den meisten Fällen hätten sie auch eine duale Ausbildung begonnen.

von dpa

19. September 2018, 16:46 Uhr

Verzichten Förderschüler auf das freiwillige zehnte Schuljahr, erhalten sie lediglich den Förderschulabschluss. Er berechtigt nicht zur nahtlosen Aufnahme einer Berufsausbildung. In der bundesweiten Bildungsstatistik zählen diese Jugendlichen als Schulabbrecher. Für das freiwillige zehnte Schuljahr an Lern-Förderschulen stehen dem Ministerium zufolge rund drei Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und aus Landesmitteln zur Verfügung.