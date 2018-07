Freizeit : Rund 260 Athleten kämpfen bei DRLG-Cup um Medaillen

Bei sommerlichen Temperaturen ist am Strand von Warnemünde am Freitag der 22. Internationale DLRG-Cup offiziell eröffnet worden. Insgesamt kämpfen rund 260 Sportler aus Belgien, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Schweden und der Schweiz um Medaillen, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft mitteilte.

von dpa

20. Juli 2018, 16:58 Uhr

Die ersten Edelmetalle seien bereits am Donnerstag vor der offiziellen Eröffnung verliehen worden. So habe die Deutsche Nationalmannschaft in verschiedenen Sprintdisziplinen am Strand unter anderem zwei Goldmedaillen gewonnen. Am Freitag mussten die Sportler etwa ihr Können beim «Oceanman» unter Beweisstellen. Diese Königsdisziplin des Rettungssports sei ein Triathlon aus Brandungsschwimmen, Rettungskajak- und Rettungsbrett-Rennen.

Während der offiziellen Eröffnung des 22. Internationalen DLRG-Cups am Freitag habe Innenminister Lorenz Caffier (CDU) zudem drei Schwimmer für die Rettung dreier Menschenleben ausgezeichnet.

Bei einigen der Wettbewerbe sammelten die Sportler den Angaben zufolge bereits Punkte für die Qualifikation zur Rettungsschwimmer-Weltmeisterschaft, die im November im australischen Adelaide stattfinden soll. Wer in Warnemünde und bei einem weiteren Wettkampf im September in Warendorf (Nordrhein-Westfalen) starke Leistungen zeige, habe gute Chancen auf eine Teilnahme, sagte ein DLRG-Sprecher. Für den letzten Wettkampftag am Samstag sei unter anderem das Finale im «Oceanman» vorgesehen.