Polizei : Rund 140 laufende Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamte

In der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommerns laufen derzeit rund 140 Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamte. Darunter sind etwa 30 mutmaßliche Verletzungen von Datenschutzbestimmungen, 16 mutmaßliche Verletzung gegen die politische Treuepflicht und 13 wegen mutmaßlicher Körperverletzung, wie das Innenministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte.

von dpa

22. September 2020, 16:37 Uhr