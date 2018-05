Verteidigung : Rumänische «Mircea» ersetzt wieder die «Gorch Fock»

Als Ersatz für das weiter auf der Werft liegende Segelschulschiff «Gorch Fock» nutzt die Marine in diesem Sommer erneut das rumänische Segelschiff «Mircea». Insgesamt 110 Kadetten werden auf dem Schwesterschiff der Bark bei zwei Segeltörns ihre seemännische Ausbildung absolvieren, sagte ein Marinesprecher am Freitag. «Wir sind froh und dankbar, dass eine schnelle Zusammenarbeit stattfinden kann.» Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord darüber berichtet.

von dpa

04. Mai 2018, 10:11 Uhr

Zu den Kosten für die Zusammenarbeit mit Rumänien macht die Marine keine Angaben. Die erste Gruppe deutscher Kadetten startet Anfang Juni von Constanta am Schwarzen Meer aus ihren Törn mit der «Mircea». Es geht nach Griechenland, Montenegro und Italien. Anfang Juli soll die Gruppe wieder ins rumänische Constanta zurückkehren. Die zweite Ausbildungsfahrt mit deutschen Kadetten soll im August starten.

Bereits im vergangenen Jahr durften die deutschen Kadetten mit der «Mircea» in See stechen. Beide Segler wurden bei Blohm&Voss in Hamburg gebaut. Die «Gorch Fock» wird derzeit repariert und saniert. Die Kosten dafür betragen laut Verteidigungsministerium bis zu 135 Millionen Euro. Die umfangreiche Runderneuerung und Modernisierung des Dreimasters soll eine Nutzungsdauer über das Jahr 2040 hinaus ermöglichen.