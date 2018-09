Landtag : Rückläufige Zahl bei Grundschullehramt-Studenten

Trotz des Lehrermangels an den Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern sinken nach Angaben der Linken die Studentenzahlen an der Universität in Rostock. Sie seien von 853 im Jahr 2017 auf 790 im Jahr 2018 zurückgegangen, sagte der Linken-Landtagsabgeordnete Karsten Kolbe unter Berufung auf Angaben der Landesregierung im Bildungsausschuss des Landtags am Mittwoch. Zudem sei die Stellensituation in der Rostocker Grundschulpädagogik schwierig. Mit Blockseminaren in den Semesterferien würden die wegen Personalmangels in der Vorlesungszeit nicht angebotenen Seminare nachgeholt. Fraktionschefin Simone Oldenburg forderte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) auf, die Situation zur Chefsache zu machen.

von dpa

26. September 2018, 17:41 Uhr

Ein Sprecher des Bildungsministeriums räumte ein, dass es in der Ausbildung der Grundschullehrer Schwierigkeiten bei der Studienorganisation gebe, die gelöst werden müssten. Die Grundschulpädagogik in Rostock solle daher noch in diesem Jahr als Institut selbstständig werden, was Entscheidungswege verkürze und die Organisation erleichtere. Der Ministeriumssprecher erinnerte an die Ankündigung Hesses, sich mit den Rektoren der beiden Universitäten im Land über die Lehrerbildung austauschen zu wollen.