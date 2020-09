Krankenhäuser : Rückkehr zu Flächentarif für Klinik Demmin beschlossen

Die rund 430 Beschäftigten im kommunalen Krankenhaus Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) können mit einer Rückkehr zum Tarifvertrag und damit höherer Bezahlung rechnen. Wie eine Landkreis-Sprecherin am Dienstag erklärte, hat der Kreistag diese Rückkehr bis 2026 mit großer Mehrheit am Montagabend beschlossen. Das Krankenhaus Demmin hat rund 200 Betten und ist eines von derzeit drei kommunalen Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern. Um die Bezahlung war seit dem Austritt aus dem Tarifvertrag vor sieben Jahren immer wieder gestritten worden.

von dpa

29. September 2020, 07:45 Uhr