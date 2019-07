Brände : Rückkehr in letztes evakuiertes Dorf

Aufatmen bei den Bewohnern von Alt Jabel: Fast eine Woche nach Ausbruch des verheerenden Waldbrandes auf einem Truppenübungsplatz in Südwestmecklenburg können sie bald in ihre Häuser zurück. Doch Warnungen gelten weiterhin.

von dpa

06. Juli 2019, 09:44 Uhr

Das wegen des verheerenden Waldbrandes in Südwestmecklenburg evakuierte Dorf Alt Jabel ist am Samstagmorgen wieder freigegeben worden. Die rund 260 Anwohner durften ab 8.00 Uhr in ihre Häuser zurückkehren, wie eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim mitteilte. Die Lage im Waldbrandgebiet bei Lübtheen habe sich unterdessen weiter entspannt. In die anderen drei evakuierten Orte - Trebs, Jessenitz-Werk und Volzrade - hatten die Bewohner bereits am Mittwoch zurückkehren dürfen.