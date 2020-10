Denkmäler : Rotarmisten-Denkmal in Neustrelitz steht wieder

Drei Jahrzehnte nach dem Ende der DDR ist im mecklenburgischen Neustrelitz ein nach 1990 abgebautes, großes Denkmal eines Rotarmisten wieder aufgestellt worden. «Damit wollen wir zeigen, dass wir zu unserer Vergangenheit stehen», sagte die Vorsitzende des Vereins zum Erhalt der Domjüch, Christel Lau, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. In und um Neustrelitz waren in der DDR bis zu 27 000 Sowjetsoldaten stationiert. Das knapp fünf Meter hohe und rund fünf Tonnen schwere Denkmal stand etwa 40 Jahre mit einem riesigen Sockel auf dem barocken Markt der Stadt. Es wurde 1995 demontiert und eingelagert.

von dpa

04. Oktober 2020, 11:46 Uhr