Fußball : Rostocks Sozialsenator: Weniger Hansa-Tickets nach Verstößen

Nach Verstößen gegen Corona-Auflagen beim DFB-Pokalspiel des FC Hansa Rostock sollen künftig weniger Tickets verkauft werden. Das kündigte Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) am Dienstag an. In einem Bereich des Stadions - gemeint ist die Südtribüne - sei am Samstag bei der Partie gegen den VfB Stuttgart massiv gegen die Auflagen verstoßen worden, sagte Bockhahn.

von dpa

15. September 2020, 13:08 Uhr