Fußball : Rostocks Profi Föll wird philippinischer Nationalspieler

Harry Föll war im Sommer von der U19 des Zweitligisten FC Heidenheim an die Küste gewechselt und hatte eine Zweijahresvertrag erhalten. Die Philippinen bestreiten am 30. August ein Testspiel gegen Indonesien. Am 5. September empfängt die Auswahl im Qualifikationsspiel zur Asienmeisterschaft im heimischen Panaad Stadium in Bacolod City die Vertretung des Jemen.

erstellt am 24.Aug.2017 | 12:38 Uhr