Energie : Rostocks OB Methling begrüßt Windkraft-Testfeld

Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) hat die Entscheidung des Bundestages begrüßt, mit dem die Einrichtung eines Testfelds für Offshore-Windanlagen rund zwölf Kilometer vor Warnemündes Küste ermöglicht wird. Das Projekt würde eine Stärkung des Wirtschafts- und Forschungsstandortes bedeuten, sagte Methling am Freitag der dpa. «Windenergieanlagen prägen hier die Landschaften an Land und auf See und sind Rückgrat der Energiewende in Deutschland.»

von dpa

05. April 2019, 15:31 Uhr

Bei der maritimen Raumplanung wurden verschiedenste Interessen berücksichtigt, erklärte Methling. «So gilt es, die Hafenzufahrt und Reede-Bereiche sowie die Nutzung als Revier für hochkarätige Segelregatten nicht zu beeinträchtigen.» Eine entsprechende Abwägung sei bei der Entstehung des Landesraumentwicklungsprogramms MV vorgenommen worden.