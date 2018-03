Glücksspiele : Rostockerin gewinnt 250 000 Euro bei Lotterie

von dpa

21. März 2018, 09:43 Uhr

Eine Frau aus Rostock kann sich nach Angaben von «Aktion Mensch» über 250 000 Euro freuen. Die 33-Jährige habe in der Soziallotterie gewonnen, erklärte «Aktion Mensch» am Mittwoch. Mit den Einnahmen aus dem Gewinnspiel fördert die Organisation deutschlandweit soziale Projekte für Menschen mit Behinderungen. Nach eigenen Angaben ist sie die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 habe sie rund vier Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. 3,9 Millionen Euro seien bisher nach Mecklenburg-Vorpommern geflossen.