Hochschulen : Rostocker Unirektor fordert mehr Geld für Hochschulbildung

von dpa

02. November 2019, 10:41 Uhr

Der Rektor der Universität Rostock, Wolfgang Schareck, setzt bei der Entwicklung der Uni hin zur Exzellenz auf mehr finanzielle Unterstützung durch die Landesregierung. Er habe Verständnis für den Weg, möglichst einen schuldenfreien Haushalt aufzustellen. «Ich glaube aber, man müsste noch klarer Prioritäten für die Hochschulbildung setzen», sagte Schareck der Deutschen Presse-Agentur vor dem Akademischen Jahresempfang der Wissenschafts- und Hochschulregion Rostock am Samstag. «Da müssen wir in Vorleistung gehen.» Andernfalls gerate das Land in Gefahr, weiter zurückzufallen.