Krankenhäuser : Rostocker Uniklinikchef nimmt Dienst wieder auf

Der für rund dreieinhalb Wochen freigestellte Ärztliche Vorstand der Rostocker Universitätsmedizin, Christian Schmidt, ist am Montag in die Klinik zurückgekehrt. Er freue sich, wieder da zu sein und dass sich die Vorwürfe gegen ihn nicht erhärtet hätten, sagte Schmidt am Montag. Das Wichtigste sei es nun, die Klinik «wieder in ruhiges Fahrwasser» zu bringen.

von dpa

23. Juli 2018, 15:21 Uhr

Schmidt war Ende Juni wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Nebenverdiensten von seinen Posten als Ärztlicher Vorstand und Vorstandsvorsitzender der Uniklinik freigestellt worden, bis die Vorwürfe geklärt sind. Diesen sei der Aufsichtsrat mit Hilfe von Anwälten nachgegangen, bei deren Untersuchungen sich «strafrechtliche Vorwürfe im Zuge dienstrechtlicher Überprüfungen nicht erhärtet» hätten, wie das Bildungsministerium am Freitag mitgeteilt hatte. Damit wurde Schmidt mit sofortiger Wirkung als ärztlicher Vorstand wieder eingesetzt.

Die Untersuchung weiterer Vorgänge laufe weiter, darunter etwa die Auftragsvergabe an eine Drittfirma. Es sei gemeinsam mit Schmidt vereinbart worden, dass dieser sein Amt als Vorstandsvorsitzender bis zum Ende der Untersuchungen ruhen lässt.