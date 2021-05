Kriminalität : Rostocker soll kiloweise Drogen im Darknet bestellt haben

Ein Rostocker, der mehr als drei Kilogramm Drogen über das Darknet bestellt haben soll, ist wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen worden.

Rostock | Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, hatte das Bundeskriminalamt die Ermittler auf den 35-Jährigen hingewiesen. Daraufhin habe die Kriminalpolizei in der vergangenen Woche eine Lieferung von einem Kilogramm Amphetaminen beschlagnahmt, bevor sie mutmaßlich an den Beschuldigten ausgeliefert werden sollte. Bei sich anschließenden ...

