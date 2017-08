Schifffahrt : Rostocker Seehafen hält hohes Vorjahresniveau

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Nach der zweitbesten Umschlagbilanz seiner Geschichte im vergangenen Jahr hat der Rostocker Seehafen im ersten Halbjahr 2017 das hohe Niveau exakt halten können. Insgesamt wurden bis Ende Juni 13,9 Millionen Tonnen umgeschlagen, wie die Hafen-Geschäftsführer Jens Scharner und Gernot Tesch am Donnerstag berichteten. Die ernte- beziehungsweise baustellenbedingten Rückgänge im Getreide- und Düngemittelumschlag seien durch die sehr gute Entwicklung im Flüssiggutbereich ausgeglichen worden.

Ein hohes Plus von acht Prozent wurde auf den drei Fähr- und drei RoRo-Verbindungen von und nach Dänemark, Schweden und Finnland verzeichnet, hieß es. Während 9,5 Prozent mehr Autos transportiert wurden, sei allerdings im ersten Halbjahr die Zahl der Eisenbahnwaggons um 4111 auf 7437 zurückgegangen.

Einen positiven Verlauf nahm die Kreuzfahrtschifffahrt, die am 27. April mit dem Anlauf der «AIDAdiva» startete. Sie endet in diesem Jahr am 12. Oktober. Bis dahin werden voraussichtlich 190 Kreuzfahrtschiffe am Passagierkai und im Seehafen anlegen. Mit mehr als 800 000 Kreuzfahrtgästen, die an und von Bord der Schiffe gehen, werden etwas mehr Passagierbewegungen erwartet als im letzten Jahr. Dabei werde die Kooperation mit dem Flughafen Rostock-Laage beim Passagierwechsel ausgebaut. Schon im vergangenen Jahr wurden 71 000 spanische, italienische und französische Kreuzfahrtgästen, die über Rostock-Laage an- und abreisten, gezählt. In dieser Saison werde mit einem weiteren Wachstum auf rund 80 000 gerechnet.

10.Aug.2017