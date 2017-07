Kriminalität : Rostocker Scheiben-Attacken haben Bezug zu G20-Gipfel

Die Attacken gegen mehrere Geschäfte im Rostocker Zentrum am Wochenende stehen im Zusammenhang mit den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg. Das haben erste Ermittlungen der Polizei ergeben, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Rostock erklärte. Die Ermittler hofften nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Täter zu fassen. Wichtig seien Beobachtungen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Innenstadt in der Nähe des Kröpeliner Tores gemacht wurden.