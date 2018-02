Theater : Rostocker Regisseur erhält Chemnitzer Theaterpreis

Der durch mehrere Produktionen am Rostocker Volkstheater bekannte Autor und Regisseur, Sören Hornung, wird mit dem Chemnitzer Theaterpreis für junge Dramatik 2018 ausgezeichnet. Wie das Volkstheater am Donnerstag berichtete, erhält er den mit 5000 Euro dotierten Nachwuchs- und Förderpreis für sein neues Stück «Sieben Geister». Das Stück feiere seine Uraufführung am 11. Mai im Theater Chemnitz, dann werde auch der Preis verliehen.

von dpa

15. Februar 2018, 18:44 Uhr

Aktuell laufen in Rostock drei Produktionen Hornungs: «Kosmonautin Walentina», «Laika» und «Die lächerliche Finsternis». Der 1989 geborenen Regisseur inszenierte zudem in der vergangenen Spielzeit Euripides' Drama «Die Bakchen».