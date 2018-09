Kriminalität : Rostocker Polizei schnappt jugendliche Diebe

von dpa

21. September 2018, 08:30 Uhr

Die Polizei hat in Rostock drei mutmaßliche Diebe im Alter zwischen 13 und 15 Jahren geschnappt. Der Polizei zufolge hatte ein Mitarbeiter eines Stadtteil- und Begegnungszentrums am Donnerstagnachmittag den Diebstahl mehrerer Geldkassetten gemeldet. Sie befanden sich in einem abgeschlossenen Schrank, den die drei Tatverdächtigen aufgebrochen haben sollen. Ein Zeuge verfolgte die Jugendlichen auf ihrer Flucht und konnte einen von ihnen festhalten, der ihm anschließend mit einem Klappmesser drohte. Deshalb ließ er die Tatverdächtigen laufen. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Diebe jedoch ermitteln. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden die Beute sichergestellt.