Buntes : Rostocker Lichtwoche in der dunklen Jahreszeit

von dpa

erstellt am 06.Nov.2017 | 18:23 Uhr

In der Rostocker Innenstadt hat am Montag die 16. Lichtwoche begonnen. Ziel der Veranstaltung sei es, Wärme, Licht und Energie in der dunklen Jahreszeit in die Hansestadt zu bringen, teilten die Stadtwerke als Veranstalter mit. Die Menschen sollten die Gelegenheit bekommen, einen Moment vom Alltag in dem leuchtenden Farbenmeer abzutauchen. Öffentliche Gebäude werden bis zum kommenden Samstag durch aufwendige Lichtinstallationen erleuchtet. Höhepunkte der Woche werden die großen Licht- und Lasershows «Neulich(t)» Teil 1 und 2 am Freitag beziehungsweise Samstag sowie das Benefizkonzert im traditionellen Barocksaal am Donnerstag sein. Der Erlös soll dem Projekt «Musik durch Integration» des Vereins «Bunt statt braun» zukommen.

