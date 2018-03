Wissenschaft : Rostocker «Lange Nacht der Wissenschaften» kostenfrei

von dpa

09. März 2018, 14:26 Uhr

Der Besuch der traditionellen «Langen Nacht der Wissenschaften» wird in diesem Jahr erstmals kostenfrei angeboten. Der Rektor der Universität, Wolfgang Schareck, erklärte am Freitag, er hoffe, dass damit bei der 15. Auflage am 26. April noch mehr Menschen als bisher die Institute, Labore und Wissenschaftseinrichtungen in Rostock besuchen. Die Universität werde dabei von der Stadt Rostock aus Mitteln des Doppeljubiläums 800 Jahre Rostock/600 Jahr Universität finanziell unterstützt. «Außerdem wollen wir testen, ob das Konzept aufgeht und auch die nächsten Jahre übernommen werden kann», erklärte Schareck. Bislang kamen jeweils mehrere Tausend Besucher zur «Langen Nacht der Wissenschaften».