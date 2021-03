Kunst : Rostocker Kunstpreis für Künstlerin Ramona Seyfarth

35 Frauen und 29 Männer hatten sich für den diesjährigen Rostocker Kunstpreis beworben. Fünf kamen in die engere Auswahl - jetzt geht der Preis nach Neubrandenburg.

Rostock | Die Neubrandenburger Künstlerin Ramona Seyfarth hat den mit 10 000 Euro dotierten Rostocker Kunstpreis gewonnen. Der Preis war in diesem Jahr für das Genre Freie Grafik ausgeschrieben. „Das Einmalige an Ramona Seyfarths Schaffen ist die schöpferische Vielseitigkeit und die Anmut in ihrer Kunst, die mit einer außerordentlichen Fähigkeit zu menschlicher...

