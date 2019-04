Unternehmen : Rostocker Hotelgruppe Arcona verkauft 17 Stadthotels

Die Rostocker Unternehmensgruppe Arcona hat 17 Stadthotels an den Wiener Hotelbetreiber Vienna House verkauft. Die Gebäude seien über das gesamte Bundesgebiet verteilt. Das Unternehmen wolle sich auf die Ferienhotellerie konzentrieren, sagte Arcona-Geschäftsführer Alexander Winter am Dienstag in Rostock. Deshalb behalte die Firma auch sechs Hotels in erfolgreichen Destinationen wie Sylt, Kitzbühel, Weimar oder Eisenach sowie zwei auf Rügen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

von dpa

30. April 2019, 16:06 Uhr

«Die Stadthotels von Arcona passen perfekt in das Portfolio von Vienna House», sagte Vorstandschef Rupert Simoner. Alle Mitarbeiter der Arcona-Stadthotels würden übernommen. Vienna House ist den Angaben zufolge der größte österreichische Hotelkonzern und betreibt mehr als 40 Hotels in Europa mit dem Schwerpunkt auf Stadthotels.