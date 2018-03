Fußball : Rostocker Fußballfans randalieren am Bahnhof

Rund 200 Fußballfans vornehmlich aus Rostock haben auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel nach Bremen bei einem Zwischenhalt am Hamburger Hauptbahnhof randaliert. Vor der Abfahrt eines geplanten Zugs in Richtung Bremen sei es zur «starker Randale» und «großem Sachschaden» gekommen, teilte die Eisenbahngesellschaft Metronom am Freitag mit. «Andere Fahrgäste und unsere Mitarbeiter wurden mit massiver Gewalt bedroht. Die Situation war chaotisch und drohte, vollends außer Kontrolle zu geraten», hieß es weiter.

von dpa

02. März 2018, 21:01 Uhr

Die Hamburger Polizei bestätigte den Vorfall. Die beiden Metronom-Züge, die am Abend eigentlich nach Bremen fahren sollten, blieben im Hamburger Hauptbahnhof. Die Partie des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock bei Werder Bremen II endete später mit einem 1:1-Remis.